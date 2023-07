Italiano ha il gruppo al completo: Nico Gonzalez carico, Amrabat attende

Gruppo completo, adesso in modo definitivo. In attesa di sviluppi di mercato la Fiorentina è tutta all’interno del Viola Park. Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat hanno raggiunto ieri i compagni nel nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. L’esterno argentino è arrivato subito dopo pranzo, mentre il centrocampista marocchino lo ha seguito a ruota un paio d’ore più tardi. Entrambi erano attesi entro la serata. Subito l’incontro con mister Italiano, le foto social pubblicate dalla Fiorentina hanno mostrato anche un bel saluto tra Nico ed Arthur, nuovo compagno di squadra. Sorriso anche per Amrabat, passo svelto e trolley alla mano. Le voci di mercato di inizio estate lo davano lontanissimo dal Viola Park, ma quella che riguarda il centrocampista del Marocco è una cessione complicata. Joe Barone avvertì tutti ad inizio estate: serviranno diverse settimane. E così è stato. La Fiorentina gli ha allungato le vacanze il più possibile, ma alla fine Sofyan ha dovuto cominciare la preparazione. Già ieri i due ultimi arrivati hanno iniziato a lavorare. Prima i test medici e fisici, poi una piccola sgambata sul campo. Allenamento ancora lontano dal gruppo, poi tempo e modo per visitare tutto il nuovo Viola Park. Entrambi si sono resi conto di trovarsi all’interno di una struttura quasi unica nel suo genere a livello mondiale. Oggi la squadra partirà alla volta di Belgrado per l’amichevole di domani contro la Stella Rossa (ore 20), ma sia Nico che Sofyan resteranno a lavorare a Firenze con i preparatori atletici dello staff di Italiano che non seguiranno la squadra. C’è bisogno di spingere per recuperare i circa dieci giorni di ritardo rispetto ai compagni. Poi il mercato (per Amrabat) farà il suo corso, ma soprattutto su Gonzalez il lavoro sarà certosino dopo la stagione travagliata (a livello fisico) dello scorso anno.