Italiano ha “eletto” il suo centrocampo. Imprescindibili, non c’è solo Barak

Con il passare delle gare, il centrocampo viola va delineandosi nei suoi interpreti. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Vincenzo Italiano sembra aver deciso i tre "prescelti" per giocare in mezzo a partire dall'ultimo arrivato, quel Barak sempre presente in campionato dal 1' da quando è arrivato. Il ceco ha scavalcato tutti nelle gerarchie diventando un insostituibile del tecnico viola e con l'Hellas è stato anche fondamentale il suo spostamento in avanti, una soluzione da ripetere. In posizione di mediano invece, Amrabat è il play titolare con Mandragora alternativa in grado di giocare pure da mezz'ala, mentre Bonaventura è l'altro giocatore imprescindibile. Più indietro adesso c'è Maleh, alternativa al pari di Duncan e Zurkowski, mentre Benassi è rimasto fuori dalla lista.