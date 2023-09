Italiano fa l’equilibrista, la sosta per ritrovare la vera Fiorentina

Come scrive TuttoSport, la Fiorentina non era da Champions dopo i 4 gol segnati al Genoa alla prima giornata, non è da bassa classifica dopo il poker subito a San Siro con l’Inter. Come sempre, a seconda dei risultati e delle prestazioni, i tifosi passano dall’esaltazione allo scoramento, dagli osanna alle critiche. Considerando che la stagione è all’inizio, il mercato ha cambiato fisionomia e il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto (la qualificazione ai gironi di Conference per il secondo anno di fila) la priorità per Italiano è sfruttare al meglio la sosta per inserire i nuovi acquisti (alcuni ancora in attesa di debutto) e apporre i necessari correttivi. Perché se da una parte la Fiorentina vantava prima di domenica il miglior attacco del campionato insieme al Milan, dopo il ko di San Siro è la squadra che ha subito in assoluto più gol: 7 nelle prime tre gare. Italiano dovrà lavorare in vista della ripresa, sulla ricerca di un maggior equilibrio e di un piano B quando il gioco coraggioso quanto rischioso che ha condotto i viola a due finali non riesce a produrre gli effetti sperati.