Italiano fa la conta: sì Milenkovic, Dodô lontano. Mentre Nico Gonzalez…

Come evidenziato dalla Nazione, Milenkovic viaggia verso il rientro, mentre per Dodô il discorso è diverso. Il brasiliano non ci sarà a Bergamo e avrà ancora bisogno di qualche giorno per recuperare. Torna Gollini. Quarta sta bene, ma attenzione ai nazionali. Sì, perché Nico Gonzalez viene da un lungo stop e gli impegni con l'Argentina potrebbe metterlo a dura prova. Sarà valutato, così come Amrabat.