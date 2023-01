Italiano fa i conti con le assenze: a Roma tanti baby in panchina

Scelte obbligate in quasi tutti i reparti: non inizia nel migliore dei modi il primo di tre scontri diretti per la Fiorentina. Tranne Terracciano - scrive La Nazione - non recupera nessuno degli infortunati: out Martinez Quarta, in mezzo c'è il quarto forfait consecutivo di Mandragora, fuori anche Saponara che si aggiunge al lungodegente Sottil e all'assenza per un mese di Cabral.L'undici sembra già scritto, salvo sorprese, mentre in panchina Italiano porterà con sé diversi giovani: convocati ancora Amatucci, Kayode, Distefano la "new entry" Krastev.