Italiano/1: “Europa sia un sogno, non ossessione. Lavorare a Firenze è speciale”

Il tecnico della Fiorentina si racconta a 360 gradi

Redazione VN

Sull'edizione nazionale di Repubblica e su quella fiorentina troviamo le parole del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. L'allenatore parla della vittoria contro l'Atalanta: "In quel momento ho festeggiato perché avevamo centrato i 42 punti che sono la soglia della tranquillità con tredici gare in anticipo e quando sono arrivato a Firenze, ripensando agli ultimi due anni in cui la squadra ha faticato molto, era un obiettivo fondamentale per poter adesso ambire a molto di più. C’era nella mia testa e in quella della società la voglia di far tornare i tifosi a divertirsi, a regalare loro una grande gioia, a restituire al popolo viola quell’orgoglio che da queste parti è vita".

Italiano afferma che "lavorare a Firenze è speciale" e ripensa a quando ha iniziato a mettere le fondamenta alla sua Fiorentina: "Non siamo partiti certo con un obiettivo preciso se non quello di riavvicinare i tifosi e farli divertire. Ormai dopo due terzi di stagione siamo lì e non possiamo tirarci indietro, proveremo a rimanerci non pensando mai all’Europa come un’ossessione, ma semplicemente coltivando un sogno".

Non poteva mancare una domanda sulla Juventus, avversaria in Coppa Italia la prossima settimana: "Andiamo in semifinale con la Juve e le mie parole saranno: diamo valore alla gara d’andata per poi giocarci il ritorno con possibilità concrete di passare il turno. Dobbiamo tenere viva la gara di ritorno con un risultato positivo all’andata".