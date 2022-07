Italiano, ecco il portiere: la Fiorentina ha il suo nuovo numero uno

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ha convinto l'Atalanta con un prestito oneroso di 500mila euro da versare subito e un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Adesso, l'ex Tottenham è in Italia per il lancio del suo nuovo disco, ma tra pochi giorni arriverà a Firenze per visite e firma. Poi sarà pronto a partire per Moena insieme ai suoi nuovi compagni.