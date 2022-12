Italiano e una nuova corsia di destra: gioventù e talento

La Fiorentina batte l'Arezzo e torna a correre. Italiano intanto, mette in campo qualcosa di nuovo alla ricerca di continuità

Riecco Maleh

Italiano infatti, ha schierato una nuova corsia di destra. Il giovane Kayodè terzino destro e Maleh di fronte a lui in mediana. Un duo che ha portato a due assist, tutti per l'ex giocatore del Torino. Insomma, gioventù e talento per questa nuova Fiorentina, che nella ripresa, ha alternato il suo 4-3-3 con il 4-2-3-1, inserendo anche qualche giovane promettente. Lo riporta La Nazione.