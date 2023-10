Italiano e un feeling complicato con l’umoralità fiorentina: avanti col turnover

Il Corriere Fiorentino si concentra sul tecnico viola Vincenzo Italiano. Il suo feeling con lo stadio, soprattutto con la curva, non è affatto in dubbio. Anzi resta convinto di aver fatto la scelta giusta nel restare qui e di avere una squadra capace di far meglio dell’anno scorso, ma l’umoralità tutta fiorentina basata sui risultati, evidentemente fatica a capirla fino in fondo. Nello spogliatoio, come logico in questi casi, ci sono stati lunghi faccia a faccia. Per capire fino in fondo i motivi di un lunedì nero e ripartire insieme, con in testa un doppio obiettivo: migliorare la classifica dello scorso anno e tentare di prendersi una rivincita dopo le finali perse a Roma e Praga. Il turnover sarà massiccio, perché in campionato ci sarà la Lazio: tra i non indisponibili, Arthur, Duncan e Nzola sono destinati alla panchina.