Italiano e Thiago Motta puntano in alto. Ma stasera ne rimarrà solo uno

Italiano e Thiago Motta, le due facce di Fiorentina e Bologna, due grandi rivelazioni. Ma oggi in semfinale ne passerà solo uno. Entrambi dopo che si sono affacciati in zina Champions forse hanno sentito un po' la pressione. La Fiorentina ha perso a Sassuolo, e il Bologna ha strappato un solo punto tra Udinese e Genoa. Fermandosi al tecnico viola i motivi sono riconducibili alle assenze, e anche allo stato di forma non eccezionale di Bonaventura, chiave della squadra. Oggi èerò non c'è possibilità di recupero, dentro o fuori. Con il Parma è stata un'altalena di emozioni, oggi il popolo viola si augura di non dover soffrire così tanto. Fonte Il Corriere Fiorentino