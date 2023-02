Italiano è stufo di perdere: basta scuse, adesso gioca solo chi merita

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione in casa Fiorentina. Italiano soffre la sconfitta più di tutti e dopo Torino ha intenzione di invertire la rotta. Troppe le 10 sconfitte in campionato, con una classifica che preoccupa non poco (la Fiorentina è a +7 dalla zona retrocessione). Per questo motivo Italiano non guarderà in faccia nessuno quando sceglierà chi mettere in campo. Adesso giocherà solo chi merita, senza distinzioni di nome o status. Per prima cosa, pretenderà delle spiegazioni da Nico e Igor dopo quanto accaduto la scorsa notte, in attesa della decisione della società. Poi, è pronto per far rialzare questa Fiorentina, senza se e senza ma.