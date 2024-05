Italiano e quel paragone con Montella: questa Fiorentina sforna gol su gol

In rete finora sono riusciti ad andare Mandragora, Ikonè, Duncan, Ranieri, Barak, Sottil, Kouamè, Biraghi, Kayode, il recuperato Castrovilli, l’ultimo arrivato Arthur e Brekalo, in gol a Napoli prima della cessione a gennaio. Insomma la rotazione che il tecnico ha mantenuto anche in questa stagione, con oltre 31 giocatori impiegati, sta nuovamente spingendo la Fiorentina verso un terzo piazzamento europeo consecutivo da blindare venerdì sera contro il Napoli. Meglio aveva fatto soltanto Vincenzo Montella nella stagione 2014/15 quando furono in tutto 21 i marcatori diversi, ma in quell’annata in cui l’Aeroplanino centrò una doppia semifinale tra Coppa Italia ed Europa League, con Juventus e Siviglia, in rosa c’erano talenti come Salah, Ilicic, Cuadrado, Joaquin o Giuseppe Rossi e soprattutto centravanti dal curriculum prestigioso come Gilardino o Gomez. Lo riporta il Corriere Fiorentino.