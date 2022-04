Italiano e Pioli, presente contro passato: due allenatori, un solo legame

Pioli sfida la sua ex squadra, ma il legame con Firenze durerà per sempre

Domenica contro il Milan la Fiorentina si gioca tanto, non soltanto le sue possibilità di arrivare in Europa, ma anche il far vedere ai propri tifosi che questa squadra non è morta, anzi. Italiano sfida Pioli , un allenatore che ha creato un legame indissolubile con la città di Firenze.

Come riportato da Repubblica, Pioli e Italiano si sfidano nel momento migliore della loro carriera. I viola non avevano così tanti punti proprio dalla prima stagione del mister rossonero a Firenze, conclusasi con l'ottavo posto. Pioli invece lotta per uno scudetto con un Milan che sta sorprendendo tutti da due anni. Domenica la Fiorentina dovrà scontarsi con chi ha lasciato parte di sé a Firenze. La morte di Astori, il rapporto con i giocatori e le sue dimissioni sono elementi che questa città non ha mai dimenticato. Perché Stefano Pioli fa e farà parte sempre della famiglia viola, anche se per 90' minuti diventerà un avversario. Biraghi e Saponara ritroveranno il loro mister, Italiano spera di ritrovare la vittoria e tornare a puntare l'Europa.