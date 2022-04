Cioffi: “Firenze, che emozioni. Alla fine volevo salutare Italiano ma…”

Ecco una parte dell'intervista di Gabriele Cioffi rilasciata al Corriere dello Sport

"Firenze, abbiamo giocato bene sia noi sia loro. La Fiorentina poteva segnare e invece ha segnato l’Udinese. Eravamo più liberi di testa, più pronti. Il calcio è semplice", esordisce così Cioffi parlando della gara vinta per 4 a 0 dall'Udinese contro i viola. Il mister toscano sottolinea più volta la difficoltà della gara contro i ragazzi di Italiano, squadra in lotta per l'Europa. Secondo Cioffi, l'Udinese ha vinto mettendo in scena la sua idea di gioco contro un allenatore che stima tanto: "Provo grande ammirazione per quello che Italiano e il suo staff stanno costruendo alla Fiorentina". Poi, un retroscena sul mancato saluto a fine match, perché mentre all'inizio c'è stata una stratta di mano fra i due, al termine della gara no. Ecco svelato il motivo: "Alla fine stavo andando a salutarlo, ma ho visto che aveva raccolto i giocatori intorno a sé e parlava con loro. Ho lasciato perdere. Questione di rispetto". Insomma, Firenze per Cioffi rimarrà per sempre la sua città e anche in quest'intervista sottolinea l'emozione di aver vinto davanti a tutti i familiari.