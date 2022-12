Italiano e le scelte in attacco: Ikonè e Kouamè i titolarissimi

Come riportato dal Tirreno, Italiano sta decidendo le gerarchie in attacco in vista della ripartenza del campionato. Con Sottil e Nico Gonzalez out, tutto ricade su Koaumè e Ikonè. Sono loro due i titolarissimi scelti dal mister viola per puntare alla risalita della classifica. Per questo motivo, l'obiettivo principale adesso è recuperarli il più velocemente possibile.