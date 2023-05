Italiano e le otto sicurezze: in difesa chi fermerà Antonio?

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle possibili scelte di Vincenzo Italiano per il match contro il West Ham. Otto maglie, su undici, sembrano già decise. Partendo dal portiere, che sarà Terracciano, ai due laterali di difesa che saranno Dodò e Biraghi. Milenkovic guiderà la difesa, ma chi giocherà al suo fianco? Questo sembra essere il dubbio più grande. Sono in tre, per una maglia, anche se ad ora il ballottaggio sembra più che altro ristretto ad Igor e Ranieri mentre Quarta (dopo le prestazioni horror con Inter e Roma) appare in ritardo. L'ex Salernitana è favorito, ma contro Antonio forse Igor sarebbe più decisivo. Ad oggi è complicato capire chi sarà favorito.