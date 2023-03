Italiano e le gerarchie: nella Fiorentina vince il gruppo

La Nazione, analizzando i dati dei "panchinari", sottolinea come sia il gruppo il vero segreto di questa squadra. Italiano sta rafforzando sempre di più le proprie gerarchie, ma l'aspetto positivo e che tutti i giocatori le stanno accettando e capendo. In questo modo, tutti sono chiamati a dare il meglio per la squadra, lasciando da parte il proprio ego. Molto più prosaicamente, è vero anche che chi subentra fa parte di un meccanismo che conosce bene: dunque la qualità degli allenamenti è molto alta e inclusiva.