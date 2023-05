Italiano e l’aspetto piscologico: adesso contano i dettagli

Ieri ha voluto un giorno di stacco per stimolare il gruppo a presentarsi più carico che mai alla ripresa. Non sono ventiquattro ore di stop in più o in meno, e quindi qualche esercitazione tecnico-tattica in più o in meno a fare la differenza

L'operazione Basilea entra nel vivo di un'attesa che di suo riempie pensieri e speranze di tutto l'ambiente viola già da settimane. Per alleggerire il carico di tensione, che nella giusta misura è il propellente naturale e migliore ma in dosi eccessive è come le medicine e dà effetti indesiderati, soltanto da oggi Vincenzo Italiano riporta tutti i suoi calciatori al centro sportivo per il primo dei due allenamenti mirati e specifici con obiettivo la semifinale d'andata della Conference League. Ieri ha voluto un giorno di stacco per stimolare il gruppo a presentarsi più carico che mai alla ripresa. Non sono ventiquattro ore di stop in più o in meno, e quindi qualche esercitazione tecnico-tattica in più o in meno a fare la differenza: adesso è un sottile gioco di equilibri psicologici da salvaguardare per consentire appunto alla squadra viola di esprimersi come sa in tutti i suoi componenti. Italiano, perciò, vuole testa bassa e massima concentrazione per calarsi subito nei meandri di una partita da 180 minuti che sarà complicata e ricca di mille ostacoli. Lo riporta Il Tirreno.