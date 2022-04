Italiano e la metamorfosi viola: l’altra faccia della medaglia

La Fiorentina fatica a segnare più di un goal per gara, ma la fase difensiva da inizio stagione non aveva mai funzionato così bene

Nel mondo ideale di Vincenzo Italiano la Fiorentina, ormai si sa, dovrebbe «difendere bene, e attaccare benissimo». E almeno per larga parte della stagione - nota il Corriere Fiorentino - i numeri sono stati specchio fedele della filosofia del mister. Da qualche tempo però, qualcosa è cambiato. Certo, la parola d’ordine resta la stessa: coraggio. Mai si vedrà una squadra che aspetta l’avversario, lasciando agli altri il controllo del gioco. L'ennesima riprova si è avuta nella partita con l’ Empoli : 23 tiri e addirittura 19 occasioni da gol create. Il problema però è che di quelle 23 conclusioni soltanto 11 sono finite nello specchio della porta. E una soltanto si è trasformata in gol. Si torna sempre a quella cronica incapacità di concretizzare l’enorme mole di gioco costruita.

Nonostante queste difficoltà, la Fiorentina sta continuando a correre. L'altra faccia della medaglia è la fase difensiva che da inizio stagione non aveva mai funzionato così bene. E così, dopo aver vinto una sola partita per 1-0 nelle prime 25 giornate (a Udine), gli ultimi tre successi al Franchi sono arrivati tutti così: 1-0 all’Atalanta, 1-0 al Bologna e 1-0 all’Empoli. Una specie di rivoluzione per chi invece, nella prima parte del campionato doveva sempre segnare almeno due gol per riuscire a vincere.