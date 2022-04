Nico, il dribblomane che voleva smettere: la storia di Gonzalez

Nico Gonzalez si è finalmente sbloccato: con la rete segnata all'Empoli ha interrotto un digiuno che durava da cinque mesi

Oggi è la stella della Fiorentina di Italiano, con tre gol e quattro assist alla prima stagione in Serie A. Asso del dribbling: nessuno nella squadra viola ne effettua di più, 38 uno-contro-uno riusciti finora. Nico Gonzalez si è sbloccato con la rete all’Empoli, spezzando un digiuno di goal che durava da cinque mesi. L’anno scorso, prima di farsi male, ha segnato 6 gol in 15 partite con lo Stoccarda, salvo poi vincere la Coppa America con Messi. Nico non ha mai amato la Germania: «Il sole era un miraggio». Meglio l’Italia e Firenze quindi, dove sta alla grande. La prima cosa di cui gli hanno parlato quando ha intravisto l’Arno non sono stati gli Uffizi o Ponte Vecchio, ma Gabriel Batistuta: «Non nominano nessun altro, ha lasciato un ricordo incredibile». Binomio facile: Gonzalez è argentino, ha 23 anni ed è l’acquisto più costoso della storia Viola (circa 27 milioni, bonus compresi).