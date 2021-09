Italiano e la lezione di democrazia: addio alle seconde linee

La legge di Italiano. A Bergamo, senza distinzione di ruoli sono rimasti fuori i nazionali arrivati proprio a ridosso della partita

Patti chiari e amicizia lunga, con la Promessa delle Promesse scandita nello spogliatoio a Moena: "Per me siete tutti uguali. E gioca chi si impegna, fa gruppo e si allena come dico io". Si vabbè, avrà pensato qualcuno, tanto io me ne vado. E invece... E invece uno come Milenkovic ha cambiato idea e come lui in tanti hanno ritrovato fiducia. E poi sono arrivati i fatti, la Fiorentina è tornata squadra e a Bergamo Italiano ha dimostrato che sa rispettare le regole: senza distinzione di ruoli sono rimasti fuori i nazionali arrivati proprio a ridosso della partita, Terracciano ha sostituito Dragowski, Duncan ha giocato al posto di Castrovilli, Sottil ha riempito la zona di Gonzalez. E la Fiorentina è stata più gruppo che mai festeggiando anche la scomparsa delle «seconde linee».