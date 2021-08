Italiano e la grande personalità della squadra. Identità attesa da anni

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta prendendo forma. Con il tempo e siglando alcuni rinforzi necessari verrà creata una grande squadra

Erano molti anni che la Fiorentina stava in campo senza avere una vera e propria identità. Un periodo in cui gli allenatori erano troppo preoccupati di trovare il risultato che esprimere un vero gioco. Quell'identità che è riemersa all'Olimpico nella partita di domenica contro la Roma. Dove la Fiorentina ha preso le redini del gioco per gran parte della sfida. Concetti chiari, calcio verticale, difesa alta e sempre alla ricerca di spazi sugli esterni. Con una singola partita ovviamente, si possono creare solo delle impressioni, ma è con il tempo che andranno a crearsi delle idee chiare. Si parla tanto del calcio di Sarri e l'effetto sulla Lazio, ma sullo stesso livello andrebbe messa anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano .

Giocando con la difesa alta, il portiere, ogni volta che gli attaccanti avversari attaccano la profondità, deve esser pronto ad uscire per anticiparlo. Meccanismo ancora imperfetto, considerando l'uscita scellerata di Dragowski su Abraham. Anche pur giocando con un uomo in meno la Fiorentina non ha perso le misure ed ha continuato ad attaccare la Roma prepotentemente. Con il tempo e qualche necessario rinforzo, Italiano riuscirà a trovare quel punto di equilibrio per far giocare la Fiorentina al meglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.