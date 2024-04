Italiano e la Fiorentina dei big: spazio a Belotti, Milenkovic e non solo

Testa al Bruges. Archiviato l'impegno contro il Sassuolo inizia l'operazione Conference League: i viola hanno la possibilità di mettere l'ipoteca sulla loro seconda finale consecutiva del torneo europeo, motivo per cui l'allenatore Italiano schiererà i migliori. L'attenzione è alta, soprattutto dopo aver salutato definitivamente la Coppa Italia. È indubbio che rivedremo Belotti dal primo minuto: la presenza iniziale di Kouame ieri sera è stata propedeutica all'impiego del miglior Gallo contro il Bruges. A proposito, proprio l'ex Torino prima della sfida contro il Sassuolo è stato, più di tanti altri, oggetto degli applausi dei tifosi presenti all'arrivo del pullman viola allo stadio. Altro giocatore che ha riposato ieri sera per rientrare giovedì è Milenkovic, al quale è stato concesso un po' riposo in virtù di un periodo di forma non esaltante, dovuto anche al suo utilizzo sistematico. Contro i belgi si rivedrà anche Gonzalez, dal quale si aspettano tanto i sostenitori viola, che a proposito fino ad oggi si sono accaparrati circa 17 mila biglietti per la semifinale di Conference. Quindi gli impegni infrasettimanali, indipendentemente dalla posta in palio della serata, potrebbero confermarsi un tabù per la tifoseria della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.