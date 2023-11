Italiano e il problema del centravanti: perché non provarli assieme?

Tra le cose che sono rimaste a Vincenzo Italiano per accompagnare la Fiorentina al definitivo salto di qualità, c’è senza dubbio la valorizzazione di Beltran e il recupero di Nzola. Al primo il tecnico dirà di ripartire dalla doppietta al Cukaricki, mentre al secondo dirà essere il giocatore che con il Bologna ha lottato per servire l'assist a Bonaventura. La non convocazione dell'argentino aiuta certamente Italiano che potrà lavorare in questi nove giorni sul gioco con la squadra e la sua finalizzazione. Il tecnico viola dovrà far rinascere anche Nzola (che con la prossima partita a Milano raggiungerà le 100 presenze con Italiano), per ora nullo. La cura potrebbe consistere anche nel farli giocare insieme in posizioni che esaltino le caratteristiche e i movimenti di ciascuno. Se Italiano riuscisse a trovare una soluzione al problema del gol del centravanti la squadra viola decollerebbe verso posizioni inaspettate. Lo riporta il Corriere dello sport