Italiano e il limite sugli esterni: Brekalo e Sottil non sono ancora pronti

Sottil e Brekalo non sono ancora pronti. Italiano ha bisogni di tutti per risollevare la sua Fiorentina da qui a fine stagione

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione di Riccardo Sottil e Josip Brekalo. Italiano ha bisogno di tutti per risollevare questa situazione, ma le condizioni dei due esterni non sono delle migliori. Dopo l’esordio nel finale della gara contro il Bologna il croato è rimasto fuori contro Juventus, Empoli, Torino in Coppa Italia e non è stato convocato per la gara d’andata con il Braga. Mentre Sottil è rimasto in panchina 90' contro l'Empoli dopo il suo rientro tra i convocati. Vedremo se domani sarà possibile vederli all'opera.