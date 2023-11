Italiano e il cambiamento: con lui la Fiorentina è “rinata” più volte

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un dato particolare. Dalla prima gara ufficiale, il 13 agosto 2021 in Coppa Italia contro il Cosenza, di tempo ne è passato e anche la rosa è cambiata profondamente. Terracciano in porta, Venuti, Pezzella, Milenkovic e Biraghi in difesa, Maleh, Pulgar e Bonaventura in mezzo, Callejon, Vlahovic, Gonzalez era l’undici titolare di quel giorno. Sono in cinque i giocatori ad essere ancora alla Fiorentina, ma non è questo il punto. Non solo, almeno. Sono diversi i fattori che hanno portato Italiano a cambiare così tanto, settimana dopo settimana, per due anni e mezzo. Il primo, come detto, è l’approccio del tecnico. Un altro è l’alternanza sistematica che si è verificata in alcuni ruoli chiave. In porta, ad esempio, dove in questi anni Terracciano ha sempre finito la stagione da titolare, ma solo dopo aver vinto il confronto con i compagni di ruolo. Dragowski prima, Gollini poi e infine Christensen. È dipeso sia da scelte tecniche che dagli infortuni, ma quando erano tutti a disposizione il tecnico ha quasi sempre fatto turnover tra coppe e campionato. Ad aprile della scorsa stagione, inoltre, ha esordito pure Cerofolini.