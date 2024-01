Italiano e adesso? Questa Fiorentina ha sempre giocato con gli esterni

Se c’è un reparto che per Vincenzo Italiano è un filo più importante degli altri è senz’altro quello degli esterni offensivi. Quelle frecce in attacco che ha spesso voluto trasformare in un valore aggiunto. In diverse occasioni ci è riuscito, altre volte ha dovuto ingoiare il boccone amaro di un gol fallito o di una scelta completamente sbagliata. Però di loro non ha mai fatto a meno da quando allena la Fiorentina. In tal senso poco cambia dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Ne utilizza spesso quattro a partita, li alterna in base a condizione fisica e avversari. Noto il periodo di difficoltà in tal senso. Addio a Kouamè per oltre un mese causa Coppa d’Africa (e la Costa d’Avorio è fra le favorite per arrivare in fondo), Gonzalez ne avrà ancora per un po’ e pure Sottil si è fermato contro il Torino. Ieri la Fiorentina ha comunicato che «ha riportato una lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra».Lo riporta la Nazione.