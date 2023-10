Italiano contro la Lazio. C’è una maledizione da sconfiggere.

La Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano domani affronterà la Lazio. Squadra contro cui l'allenatore Siciliano non ha mai vinto in carriera. Sarà un test importante per la squadra ai fini della classifica

Adesso a Vincenzo Italiano non resta che sfatare l'ultimo tabù: la Lazio che fra tutte le big è quella che il tecnico siciliano non è riuscito ancora a battere: l'ha affrontata sei volte raccogliendo appena un punto, il 29 gennaio all'Olimpico. La voglia dunque di cancellare questo zero è tanta anche perché c'è da ripartire in campionato dopo il passo falso interno con l'Empoli e perché questa è una partita che conta molto per la classifica, il prestigio, l'autostima. Inoltre apre la settimana che porterà alla sfida più attesa, contro la Juventus. Veri esami-verità per questa Fiorentina che punta a consolidarsi sempre più nelle zone alte. Domani sarà dunque la volta buona?. Lo scrive TuttoSport.