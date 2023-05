Italiano con i titolarissimi. Vietato sbagliare e adesso servono certezze

Per quanto riguarda l’attacco, Italiano difficilmente rinuncia a Nico Gonzalez che dunque si candida per un posto da titolare, con l’altra maglia che potrebbe andare a Ikoné o Saponara

Domani arriva il Basilea e Italiano è pronto per scegliere i suoi titolarissimi. Terracciano giocherà, reduce dal rigore parato a Osimhen, mentre il terzino sinistro sarà Capitan Biraghi. A centrocampo dovrebbe tornare Mandragora, in coppia con Amrabat, con Bonaventura che giocherà più avanzato, come di consueto. Per quanto riguarda l’attacco, Italiano difficilmente rinuncia a Nico Gonzalez che dunque si candida per un posto da titolare, con l’altra maglia che potrebbe andare a Ikoné o Saponara. E poi il rebus centravanti, legato alle condizioni di Cabral, con Jovic che intanto si prepara, qualora toccasse a lui. Lo riporta La Nazione.