Italiano chiede un sacrificio a Bonaventura: se togli anche lui diventa dura

Italiano ha chiesto un sacrificio all'ex Milan, perchè questa Fiorentina senza i tre tenori (Arthur e Nico Gonzalez) va in enorme difficoltà. La decisione verrà presa oggi

Non solo Nico Gonzalez, Arthur e Duncan. La lista degli acciaccati si allunga con Bonaventura, ma salvo sorprese dovrebbe partire dal primo minuto. Italiano ha chiesto un sacrificio all'ex Milan, perchè questa Fiorentina senza i tre tenori (Arthur e Nico Gonzalez) va in enorme difficoltà. La decisione verrà presa oggi, in base alle sensazioni del centrocampista ma tutto fa pensare che Italiano sia pronto a rischiare. Ora più che mai, serve il vero Bonaventura. Lo riporta il Corriere Fiorentino.