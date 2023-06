Italiano chiede un post Saponara: ecco i nomi per sostituirlo

Per rafforzare il proprio reparto offensivo, scrive il Corriere dello sport, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Cyril Ngonge (23), protagonista della salvezza del Verona. Ha realizzato una doppietta nello spareggio con lo Spezia e anche per questo sarebbe entrato sotto i riflettori di diversi club, fra cui appunto la Fiorentina. La valutazione è intorno ai 5-7 milioni per l’ex Groningen, arrivato in Italia lo scorso gennaio. Da quando è in serie A ha siglato 5 gol in 15 gare. È duttile sul fonte d’attacco, è un mancino che può essere impiegato come esterno a destra per poi accentrarsi, ma anche come centravanti. Il fatto di essere duttile sarebbe un gran vantaggio per l’allenatore visto che la Fiorentina sta pensando a una piccola rivoluzione nel reparto avanzato che comprende anche gli attaccanti esterni, a cominciare da Saponara, a cui ieri la società ha comunicato di non voler rinnovare il contratto( QUI L'ARTICOLO). Da tempo, sul taccuino dei viola, c'è un altro nome per l'esterno d'attacco. Si tratta di Riccardo Orsolini(26), al quale non dispiacerebbe la destinazione viola. Per lui il Bologna chiede una cifra intorno ai 10-12 milioni, essendo in scadenza nel 2024.