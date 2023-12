Italiano chiede risposte. A Monza partita difficile ma tanta posta in palio

Vincenzo Italiano - scrive il Corriere dello Sport - la partita che vorrebbe vincere per regalare un bel Natale a tutto l’ambiente viola se la gioca stasera a Monza, ancora privo di Bonaventura, la cui assenza va a sommarsi a quella di Quarta e soprattutto, pensando alla fase offensiva che crea spesso mille pensieri, di Nico Gonzalez. Poteva esserci sicuramente un approccio migliore, ma non è un buon motivo per lamentarsi preventivamente. E il tecnico viola non lo fa.