Italiano chiede continuità. A Verona per scacciare l’incubo della lotta salvezza

Il tecnico viola si aspetta una svolta in campionato dopo il bel risultato ottenuto con il passaggio del turno in Conference League

I punti in palio questa sera al Bentegodi, nel match tra Verona e Fiorentina , iniziano ad essere punti pesanti, molto pesanti, per calcoli che in casa viola si vorrebbe evitare. Lo dice, lo chiede e lo pretende la classifica, con la Fiorentina scivolata nella posizione numero 15 e con il Verona che, per provare a puntare alla salvezza, dovrà mettere nel mirino proprio i viola, cercando di trascinarla nel gorgo delle pericolanti vincendo lo scontro diretto di questa sera.

Italiano vorrebbe finalmente che l’effetto positivo del passaggio del turno ottenuto giovedì sera in Conference League, possa avere una continuità che la sua squadra, dall’inizio della stagione, non è mai riuscita ad avere. Per fare ciò è sempre più probabile la presenza in campo dal primo minuto di Arthur Cabral, preferito a Jovic come riferimento centrale.