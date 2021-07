Italiano chiama, la Fiorentina risponde: ecco i nomi per le fasce viola

Italiano ha chiamato. ecco con quali nomi risponderà la società viola

Domani inizierà Agosto e il primo impegno ufficiale contro la Roma di Mourinho si avvicina sempre di più. Sarà anche per il fatto che il tempo passa e di nuovi acquisti per le vie di Firenze, non se ne sono ancora visti, tralasciando l'arrivo di Nico Gonzalez, che Vicenzo Italiano è uscito allo scoperto chiedendo alla società ben cinque esterni offensivi.