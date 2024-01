Italiano chiama i rinforzi: Faraoni sì, ora il resto

Dieci minuti per entrare, sventare un gol già fatto e mettere un pallone perfetto sulla testa di Beltran. L’impatto di Davide Faraoni , inserito a inizio ripresa della sfida poi pareggiata contro l’Udinese, è stato buono. Parole chiare di Vincenzo Italiano al termine della partita , che da una parte lodano l’operazione conclusa nei giorni scorsi dalla dirigenza: prestito dal Verona con diritto di riscatto per un laterale difensivo, 32 anni, che potrà alternarsi con Kayode e permettere a Dodò di recuperare in massima tranquillità. Dall’altra rimarcano la necessità del tecnico di inserire rinforzi funzionali in ruoli nei quali la Fiorentina ha bisogno di crescere, per tenere il ritmo mostrato nella prima parte di stagione.

Obiettivi conquistati sul campo

Il club non ha mai chiesto a Italiano e ai suoi giocatori di centrare l’obiettivo Champions. Dopo le due finali dello scorso anno, e la conferma della partecipazione in Conference League, la società aveva concordato col tecnico di alzare l’asticella e provare a salire di qualche posizione in classifica. Ovvero passare dall’Europa League e, casomai, tentare di nuovo i percorsi in Coppa Italia e Conference. Sul campo, però, Bonaventura e compagni si sono conquistati la piena zona Champions tramite risultati, continuità, sacrifici e quella forte convinzione all’interno del gruppo di provare davvero a giocarsela. Per questo, al di là di quel che accadrà in Arabia con la Supercoppa, Italiano ha bisogno che il mercato completi la sua rosa. Le ultime gare lo hanno messo in evidenza: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque di campionato. E un fattore in comune a quasi tutte le sfide: i primi tempi giocati a basso ritmo, tra approcci non sempre perfetti e giocatori che non hanno avuto possibilità di rifiatare. Kayode, certo, ma non il solo. Con l’arrivo di Faraoni è stato messo a posto il reparto difensivo.