Italiano chiama Belotti: sarà lui a risollevare questa Fiorentina

C'è tanta, tanta fiducia sulle sue spalle. Dopotutto, i 109 gol in Serie A parlano per lui e poi già al Via del Mare ha dimostrato di poter essere importante per ambiente e squadra.

Scocca l'ora del "Gallo". L'ora di Andrea Belotti che contro il Frosinone giocherà la sua prima gara da titolare con la maglia della Fiorentina. Italiano ha deciso e sembra essere molto convinto sulle potenzialità dell'ex attaccante della Roma. Sarà lui a risollevare questa Fiorentina, riportandola alla vittoria. C'è tanta, tanta fiducia sulle sue spalle. Dopotutto, i 109 gol in Serie A parlano per lui e poi già al Via del Mare ha dimostrato di poter essere importante per ambiente e squadra. Insomma, la Fiorentina si affiderà a Belotti, che a gennaio a voluto soltanto Firenze e adesso vuole ricambiare quella fiducia che la società ha avuto in questa sessione di mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport.