Italiano chiama a rapporto i suoi: ripartire dal primo tempo di Empoli

Dopo due giorni di riposo la Fiorentina ha ripreso ieri la preparazione al Viola Park. Squadra che ha perso Kouame per l'infezione malarica, per il resto è al gran completo. Presente pure capitan Biraghi che ha smaltito il problema fisico che lo aveva costretto al cambio a Empoli. I ragazzi di Italiano fisicamente hanno bisogno però di crescere, almeno negli Interpreti chiave. Il pensiero corre sempre a Bonaventura, Arthur e Gonzalez: questi ultimi giorni senza impegni infrasettimanali saranno fondamentali. I calciatori (meno Kouame, fermato dalla malaria) sono stati chiamati a rapporto da Vincenzo Italiano, che ha avuto modo di riflettere e parlare alla squadra a mente fredda. Si ripartirà dal discreto approccio nel primo tempo del 'Castellani'. Al di là delle parole del tecnico nel dopo gara, sicuramente migliore rispetto ad altre recenti partite. Ma andranno necessariamente azzerati quei black out mentali e tattici che puntualmente sono costati vittorie. Viene in mente Lecce, cosi come Empoli. Da sei punti a portata di mano la Fiorentina ne ha raccolto soltanto uno. Inutile sottolineare che con 5 punti in più la classifica della Fiorentina sarebbe oggi totalmente diversa. Lo riporta La Nazione.