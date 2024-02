Italiano, che farai? Contratto in scadenza, rinnova solo alzando l’asticella

Sulle pagine del Corriere Dello Sport questa mattina in edicola si guarda al futuro prossimo della Fiorentina, ripartendo ovviamente da quel che sarà della panchina. Il contratto di Vincenzo Italiano comincia a diventare un tema, perché il connubio del tecnico con la squadra viola scade fra quattro mesi, ma tutto è ancora da decidere sul futuro del tecnico. Molto - secondo il quotidiano - passa dalla qualificazione europea, traguardo che potrebbe portare al prolungamento di un'ulteriore stagione, ma è evidente come un nuovo matrimonio sia legato ai risultati del campo e a una crescita ulteriore.

Serve di più

La sensazione, si legge, è che una nuova qualificazione alla Conference possa non bastare, mentre l'anno scorso poteva essere un obiettivo. La clausola sul rinnovo automatico è a favore del club, ma scatterà solo in caso di Champions o Europa League. Si tratta di un dettaglio già concordato in estate e anche il tecnico lo ha confermato. Se la Fiorentina e Italiano andranno dunque avanti insieme sarà solo con asticella alzata.