Italiano cerca conferme, gioca Drago. Ma il ballottaggio in porta non è chiuso

La Fiorentina di Italiano vuole continuare a stupire, tra Genoa e Inter si pensa al turnover. Ma oggi gioca Dragowski

La nuova missione della Fiorentina è quella di mostrare un'identità aggressiva attraverso un gioco ambizioso e organizzato. A Roma era andata benino, nonostante la sconfitta, con il Torino meglio, a Bergamo è arrivato il terzo segnale positivo. Come scrive La Nazione, Italiano è alla ricerca della continuità e rispetto a settimana scorsa ha un alleato in più, ossia tutti i giocatori a disposizione eccezion fatta per Venuti. La strada verso il salto di qualità è dunque tracciata?

Mai come in questo momento è necessario che il gruppo mostri compattezza e disponibilità, a partire dalla concorrenza tra Dragowski e Terracciano. La questione portiere è stata parzialmente chiusa ieri, ma il tecnico deciderà stamani e la decisione non sarà definitiva. Su chi non c'è dubbi è Vlahovic, che viaggia a una media di un gol a partita e ha l'assetto di un Mig in rampa di ulteriore decollo: un bruttissimo cliente per il connazionale Maksimovic. In generale però Italiano dovrà pensare anche alla sfida con l'Inter di martedì: sei titolari su undici sono sicuri del posto, gli altri non troppo.