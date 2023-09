Italiano cambia tutta la difesa? Riposo anche per Milenkovic

Non tuttavia l’uomo del momento in casa viola, ovvero Luca Ranieri, che si posizionerà al centro della difesa in una linea a quattro completata da Dodo e Parisi sulle fasce e Martinez Quarta al suo fianco

Italiano ritrova Ikonè. Il francese però, a differenza dell’ex Milan, è destinato a partire dalla panchina e come lui buona parte degli interpreti che giovedì hanno pareggiato 2-2 in Belgio. Non tuttavia l’uomo del momento in casa viola, ovvero Luca Ranieri, che si posizionerà al centro della difesa in una linea a quattro completata da Dodò e Parisi sulle fasce e Martinez Quarta al suo fianco. Rispetto, dunque, al pari nelle Fiandre, l’allenatore sembra orientato a cambiare quasi tutta la retroguardia (portiere compreso visto che tra i pali si rivedrà Terracciano). Lo riporta La Nazione.