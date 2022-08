Italiano cambia ancora: testa all’Empoli con uno sguardo al Twente

La Fiorentina è stata colpita subito dagli infortuni. Venuti, Duncan, Gonzalez, Zurkowski, Ikoné, Igor, Bonaventura, questi i nomi che hanno riscontrato problemi fisici in questo inizio di campionato. Ecco quindi che sarà importante variare gli interpreti, per ridurre i rischi. Con l'Empoli, Italiano è pronto a cambiare. Gollini torna tra i pali. Quarta sostituisce Igor, mentre Dodô e Terzic sperano. Ducan e Maleh le mezzali, con Mandragora titolare. Bonaventura c'è, ma riposa. Jovic torna in attacco, con Saponara e Kouamè. Riposano Nico e Sottil, con Ikonè ancora indietro di condizione. Lo riporta La Nazione.