Italiano, buone notizie per la Samp: l’infermeria inizia a svuotarsi

Vincenzo Italiano può parzialmente tornare a sorridere: recuperato Riccardo Sottil per la sfida di lunedì a Marassi, ancora a parte Odriozola

Vincenzo può accennare un mezzo sorriso, perché l'infermeria viola si sta lentamente svuotando. Ad una manciata di giorni dalla partita di lunedì sera a Marassi contro la Sampdoria, nella giornata di ieri, il tecnico viola ha ritrovato in gruppo Riccardo Sottil. Come ricorda Il Corriere dello Sport, l'esterno si era fermato alla vigilia della sfida con la Roma per un affaticamento al retto femorale della coscia sinistra e ha ripreso ad allenarsi con i compagni per gradi.