Due giorni alla Samp: Sottil rientra tra i convocati, ma non è in ballottaggio

Un solo dubbio nella testa di Vincenzo Italiano

Come si legge oggi sulle colonne de La Nazione, Riccardo Sottil è tornato a lavorare in gruppo e dovrebbe rientrare fra i convocati per la sfida di lunedì alla Sampdoria. Soltanto fra i convocati però, dato che sugli esterni una maglia è di Gonzalez e l'altra se la contenderanno Saponara e Ikoné ai lati di Cabral. A centrocampo riecco Torreira con Bonaventura e Duncan, mentre in difesa, davanti a Terracciano, Biraghi, Igor, Milenkovic e di nuovo Venuti. Nessun dubbio sul terzino destro, visto che la ricaduta di Odriozola tiene ancora lo spagnolo ai box.