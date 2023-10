Italiano, Bonaventura e Nico Gonzalez: i gioielli di Rocco Commisso

Rocco Commisso, nella giornata di ieri, ha parlato di tutto e di più.Ma non chiedetegli quali siano gli obiettivi, perché da quella parte non si sfonda: «Vogliamo migliorarci, ma gli obiettivi sono sempre gli stessi e se si sono alzati li tengo per me. Qui al Viola Park». Già, il centro sportivo. Un vero e proprio gioiello fortemente voluto e immaginato anche prima di prendere la Fiorentina: «In 97 anni di vita la Fiorentina non aveva avuto mai niente di proprietà e quando ho iniziato il mio percorso con il club viola ho pensato a questa cosa. Volevo che la prima squadra, le donne e i ragazzini fossero in un unico luogo. Quando vedo tutti grandi e piccoli che parlano, è una cosa bellissima. Adesso c’è, l’unico problema sono i cinghiali (ride, ndr)». Sarebbe stato un meraviglioso ticket con lo stadio, vero rimpianto di Commisso: «Non me lo hanno fatto fare. Sugli stadi sono con il ministro Abodi. Lo Yankee Stadium è stato tutto rifatto. Soprintendenze e vincoli non hanno senso». Ha senso invece aver rinnovato il contratto a Nico Gonzalez, di recente a Bonaventura e adesso anche a Kayode. Talento, esperienza e futuro della Fiorentina: «Bonaventura è stato un gioiello prenderlo a zero. E’ un ragazzo di enorme serietà. Nico ha la sua personalità, è un gioiello di giocatore, siamo stati molto fortunati a portarlo a Firenze, spero che resti con noi per molto tempo». La chiusura è sempre per Italiano: «Abbiamo azzeccato la scelta grazie alla segnalazione di Pradè prendendo Italiano e stiamo andando molto bene. Lui ha fatto un grandissimo lavoro e ha il mio più grande rispetto. Fortunato anche ad avere qui Joe Barone che ha fatto un lavoro immenso». Lo riporta La Nazione.