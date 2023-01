Italiano boccia gli acquisti estivi: ecco il flop del mercato

In estate la Fiorentina per rinforzarsi aveva scelto 5 giocatori. Dodò, Barak, Gollini, Jovic e Mandragora. Il Corriere Dello Sport analizza, attraverso i dati, l'andamento del mercato estivo. Infatti nelle brutta sconfitta contro il Torino la Fiorentina non aveva in campo nessun acquisto estivo. E tolto Dodò che era in tribuna causa squalifica, gli altri erano in panchina per scelta tecnica. Il quotidiano poi, sottolinea come nel 2023 l'unica vittoria sia arrivata contro il Sassuolo, dove nessuno dei 5 era partito titolare. I dati infatti inchiodano il mercato estivo della viola. Infatti in campionato Italiano non ha mai schierato tutti e 5 gli acquisti insieme dal primo minuto. E nemmeno nel doppio play-off contro il Twente. Dati che fanno riflettere sull'operato estivo della Fiorentina e che fanno pensare riguardo il disappunto di Vincenzo Italiano.