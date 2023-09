Italiano batte Gasperini sui cambi. Fiorentina, adesso va ritrovato l’attacco

La Gazzetta dello Sportdetta le somme dopo la vittore della Fiorentina al Franchi. L’Atalanta è rientrata più convinta e grazie a un pasticcio difensivo ha pareggiato presto con Lookman. Ma l’inerzia della partita era cambiata, la Viola giocava meglio e l’Atalanta stava troppo bassa. Gasp ha provato a rivitalizzarli con tre cambi (Pasalic, Scamacca e Zortea), ma sono stati molto più efficaci quelli di Italiano: dentro Arthur, Beltran per un Nzola ancora spaesato e soprattutto Koaume, che è riuscito a mettere in difficoltà la roccia Kolasinac anche sul piano fisico. L’Atalanta non si è più vista, mentre la Viola dopo aver fallito un paio di occasioni è andata in buca con Kouame che ha anticipato tutti in scivolata dopo il pasticcio di Adopo sul cross di Brekalo. Al primo impegno duro, l’Atalanta cade: sembra ancora da lavori in corso. La Fiorentina invece ha una linea precisa. Ora deve solo ritrovare il suo centravanti.