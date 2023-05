Italiano, basta esperimenti: questa sera fiducia alla “vecchia guardia”

Italiano, in partenza, l’ha definita come una partita dove a scendere in campo saranno solo i giocatori più pronti. Fisicamente e mentalmente

La Nazione si sofferma sulle possibile scelte del tecnico viola in vista della gara di questa sera tra Fiorentina e Basilea. Italiano, in partenza, l’ha definita come una partita dove a scendere in campo saranno solo i giocatori più pronti. Fisicamente e mentalmente. Sulla base di questo giudizio, il cerchio attorno all’undici di partenza che stasera a Basilea si giocherà la notte europea più importante degli ultimi 33 anni dovrebbe restringersi in modo considerevole eppure la sensazione è che alla fine, piuttosto che sperimentare qualcosa di nuovo, il tecnico deciderà in partenza di affidarsi alla vecchia guardia.