Italiano aspetta Lopez e Barak: così la Fiorentina avrà compattezza e continuità

Venti punti in dodici partite, + 7 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e miglior partenza per la Fiorentina dal campionato 2015-’16, quarto posto a una lunghezza e terzo a tre: sono numeri e dati che delineano un buon rendimento. Ma un salto di qualità ulteriore è ancora possibile, specie se chi ha reso in tono minore cambierà passo. E non è solo una questione relativa agli attaccanti, cioè a Beltran e Nzola che chiaramente spesso entrano in questo discorso finché non daranno un contributo realizzativo congruo. E’ una linea che unisce ad esempio Barak a Maxime Lopez. Prendiamo il centrocampista avanzato ceco, l’alter ego di Bonaventura fin dallo scorso anno e come tale a volte capace di essere decisivo al pari del marchigiano. Quest’anno invece no, non di sicuro sempre per quanto atteso e per quelle che sono le sue notevoli doti (la Fiorentina l’ha preso nell’estate 2022, convinta senza dubbio dagli 11 gol segnati con la maglia del Verona): complice anche un’infezione che ne ha prima ritardato e poi condizionato fortemente la preparazione, Barak è “fermo” a 6 presenze complessive per appena 208 minuti complessivi, e al gol comunque importante firmato in Conference League contro il Ferencvaros. Ma nelle due occasioni avute di recente da titolare (contro Cukaricki e Juventus al “Franchi”) non è riuscito a incidere. Idem dicasi per Maxime Lopez, a sua volta alternativa di Arthur per prendersi le chiavi del gioco viola quando il brasiliano riposa, e già si fa fatica a definirlo così considerando il valore dell’ex Sassuolo. Eppure, più che mai per lui, 7 partite disputate (ma solo 3 in campionato per 106’ totali) dicono delle sue difficoltà a diventare il padrone del centrocampo della Fiorentina com’è nelle sue corde. Però, il gol bellissimo segnato al Cukaricki dice a sua volta che le qualità del marsigliese sono lì a disposizione di Italiano. Forse basta la scintilla per accendersi. A riportarlo Il Corriere dello Sport.