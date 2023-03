Italiano, arriva il Sivasspor: cambiare senza stravolgere la squadra

La partita di questa sera della Fiorentina in Conference League ha un valore doppio, perché sarà importante fare un risultato di spessore già nella sfida di andate in casa, prima di andare in Turchia, dove l'ambiente è sempre ostico. Vincenzo Italiano, come scrive il Corriere dello Sport, si prepara a cambiare leggermente la squadra, senza però stravolgerla. In difesa Dodo, Quarta e Biraghi, per dare seguito al loro grande periodo di forma, con l'unico cambiamento che potrebbe essere il ritorno di Milenkovic. Un solo cambiamento anche a centrocampo, con Amrabat e Mandragora confermati e Barak pronto a prendersi il posto di Bonaventura. In attacco c'è il solito ballottaggio Jovic-Cabral, con il serbo in leggero vantaggio. Fra gli esterni la certezza è Nico Gonzalez, con Saponara versa una maglia da titolare per la corsia di sinistra.