Italiano apprezza Nzola, ma adesso Beltran è pronto al sorpasso

Scatto decisivo e gerarchie nuovamente ribaltate. Il dribbling con cui Beltran si è liberato di due avversari prima della rete di Kouame ha dato un segnale preciso al pubblico di Firenze e a Vincenzo Italiano che, al termine della gara, ha subito sottolineato l’efficacia dell’argentino nell’azione che ha portato al definitivo 3-2. Le sue potenzialità sono ciò che tutta la città sta aspettando per moltiplicare gol e spettacolo. Adesso, per la prima uscita della fase a gironi di Conference League contro il Genk, Beltran sembra in rampa di lancio, pronto a far accomodare in panchina Nzola che anche con l’Atalanta non ha mostrato segnali incoraggianti. L’allenatore apprezza il lavoro che sta facendo l’angolano, ma in questo momento l’attaccante sembra peccare perfino di autostima visto che il gol non arriva e la pressione inevitabilmente sale. Dovrà sbloccarsi per essere decisivo e cominciare a macinare reti, come chiede lo stesso tecnico che ha parlato con il giocatore e gli ha trasmesso tranquillità, pure per il rapporto che c’è fra i due da anni. Lo riporta il Corriere dello Sport.